Упавшая с крыши наледь в Петербурге остановила едущую машину. В соцсетях показали эмоции водителя

«Твоё лицо, когда твоя машина становится жертвой коммунальщика-снайпера» – говорящие фотографии выложили 16 января очевидцы в соцсети. Уборка кровли в Центральном районе Санкт-Петербурга спровоцировала дорожную пробку.

«Большая Конюшенная, 10, чистили снег с крыш, кусок прилетел на проезжающую машину», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что из остановившегося легкового автомобиля вышел мужчина – не побоялся, что прилетит и в него самого. Он смотрит вверх, на лице его – богатая гамма чувств.

Обычно от уборки крыш страдают припаркованные машины, подобными случаями даже иногда занимается полиция. Жилищники соседнего Адмиралтейского района придумали передвижные «гаражи» для защиты машин.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о проблемах, с которыми сталкиваются управляющие организации, пытающиеся сбрасывать снег и наледь в соответствии со всеми законными требованиями. Их основная проблема – именно автомобили.

За новогодние каникулы в Петербурге, по данным «Доктора Питера», от упавших с крыш сосулек и наледи пострадали три человека. Тем временем проверяющие инстанции продолжают наказывать за плохую уборку дорог, фасадов и кровель.