«Исторический удар». Мировые СМИ обрушились на Терезу Мэй после провала сделки об условиях Brexit

Неспособность главы британского кабмина согласовать выход королевства из состава Европейского союза в мире восприняли как крупнейшее поражение премьер-министра Великобритании за всю историю.

Одним из главных критиков Мэй выступила британская газета The Times, описавшая пропонента Brexit как «премьер-министра, потерявшего доверие». Издание цитирует лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Он заявил, что нынешний премьер «исчерпала себя», поэтому лейбористы пойдут на запуск процедуры вотума недоверия.

Financial Times пишет, что срыв сделки об условиях выхода из ЕС в парламенте – это «исторический удар по британскому премьер-министру» и «момент расплаты».

За океаном произошедшее в Лондоне назвали «самым опасным перекрестком десятилетия» для Великобритании – так ситуацию описало агентство Bloomberg. Аналитики СМИ указывают, что «унизительное поражение» сделало сделку по выходу из ЕС «мертвой».

В Германии посчитали ситуацию в королевстве «хаосом», как пишет die Welt. Газета опасается, что неопределенность в вопросе Brexit скажется на ситуации в самом Европейском Союзе.