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17.01.2019 10:00
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Петровский остров – выбор петербургской элиты

За последние четыре года Петровский остров стал модной и престижной локацией, которая по объемам строительства элитного жилья обгоняет Крестовский остров. Плюсов жизни на острове действительно много. Рассмотрим некоторые из них на примере нового дома высокого класса The One от Setl City.

Петровский остров – выбор петербургской элиты

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Местоположение

Петровский остров – идеальное решение для тех, кто хочет жить в центре событий, но иметь возможность уединения в окружении природы. Любоваться водной гладью, вдыхать морской воздух, слушать шум прибрежных волн и наслаждаться зеленью парков.

Транспортная доступность

Недалеко от The One находится станция метро «Спортивная». Дорога до центра города или Васильевского острова займет 10-15 минут на автомобиле. С северной стороны – Крестовский остров, до него около 10 минут пешком через Большой Петровский мост. Представьте, как здорово теплым летним вечером выехать из дома на велосипеде, покататься по Крестовскому и за короткое время вернуться обратно.

Инфраструктура

В 25 минутах от The One – знаменитый стадион «Петровский» и одноименный парк. По периметру острова и по другую сторону Малой Невки, вдоль Южной дороги, элитные рестораны высокой кухни – настоящий рай для гурманов. Здесь, на Петровской косе, находится яхт-клуб Петербурга. Для детей работают два детских сада, спортивная школа и центр художественной гимнастики. Еще несколько учебных заведений располагаются сразу за мостами Бетанкура и Красного Курсанта. Концепция развития Петровского острова предусматривает возведение нескольких детских садов, двух школ, поликлиники, а также магазинов, офисов, ресторанов и другой коммерческой инфраструктуры общей площадью более 400 тыс. кв. м. к 2025 году.

Изысканная архитектура и продуманные планировки

The One соединил в себе все преимущества Петровского острова и, возможно, станет его жемчужиной. В основе архитектуры – современная трактовка петербургских градостроительных форм и стилей. Фасады будут облицованы экологичными терракотовыми панелями. Элегантный облик создается благодаря гармоничной светлой палитре и благородным материалам, а в вечернее время изысканность дома подчеркнет художественная подсветка. Комфортная высота в 8 этажей позволяет The One быть гармоничным природному окружению. На последних этажах будут квартиры с террасами, расположенные каскадом, с которых откроются особенно роскошные виды.

Здание будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением, для безопасности жильцов была разработана многоступенчатая система доступа – индивидуальный чип-ключ для попадания на придомовую территорию, центральный ресепшн с круглосуточным постом охраны для входа в закрытый внутренний двор и система видео-домофонной связи с квартирами в каждой парадной.

Одно из главных преимуществ The One – интеллектуальные квартиры, созданные на основе последних европейских трендов. Рациональное зонирование пространства предполагает максимально эффективное использование каждого квадратного метра. В квартирографии проекта представлены варианты от функциональных однокомнатных до просторных четырехкомнатных квартир евроформата с несколькими санузлами, гардеробными и кухнями-столовыми. Открыв двери на застекленную лоджию, к гостиной можно присоединить дополнительную зону отдыха.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

В «Петербургской Недвижимости» приобрести квартиру в The One можно несколькими способами: 100% оплата, ипотека или рассрочка от застройщика.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

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