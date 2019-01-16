СМИ: ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова
Послы 28 стран Евросоюза согласовали включение в санкционный список четырёх сотрудников ГРУ. В перечень попали подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом 16 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.
«Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери», — цитирует издание источник.
Под санкции также попадут пять граждан Сирии. Окончательное утверждение списка ожидается в понедельник на совете по иностранным делам ЕС.
Справка:
В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один человек.