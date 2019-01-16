СМИ: ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова

Послы 28 стран Евросоюза согласовали включение в санкционный список четырёх сотрудников ГРУ. В перечень попали подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом 16 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

«Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери», — цитирует издание источник.

Под санкции также попадут пять граждан Сирии. Окончательное утверждение списка ожидается в понедельник на совете по иностранным делам ЕС.