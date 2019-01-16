Россияне стали реже получать ВНЖ и гражданство Финляндии

Наши соотечественники стали самой большой группой иностранных граждан, получивших вид на жительство и гражданство в Финляндии, хотя в целом выданных документов стало меньше.

Как рассказали «Фонтанке» в Миграционной службе Финляндии, число заявлений от россиян на ВНЖ в 2018 году сократилось на 13%, до 8,7 тысячи.

Разрешение на пребывание в Суоми получили 7,9 тыс. россиян, что на 12%, чем в 2017-м. Вслед за ними идут мигранты из Китая, Индии, Вьетнама и Ирака.

Процент отказа гражданам РФ за год вырос с 5% до 7%. Из тех, кто впервые решил обосноваться в Суоми и получил положительное решение, 42% перебрались к семье, 29% – работать, 28% – учиться. Россияне стали второй после китайцев группой студентов, приехавших в Финляндию из-за пределов ЕС, а вот среди тех, кто стремился в Суоми, чтобы работать, больше было украинцев.

В целом всё больше людей запрашивают ВНЖ в Финляндии на основании работы — 11 тысяч иностранцев получили возможность остаться в стране для трудоустройства. Частично это можно объяснить тем, что в 2018 году появился новый тип ВНЖ — для владельцев стартап-предприятий.

Гражданство Финляндии в 2018 году получили 1800 россиян. В сравнении с 2017-м это на 35% меньше. Число заявлений осталось почти таким же. С 2017 года процент отказа поднялся с 5% до 6%.

Вслед за россиянами в списке получивших наибольшее количество финских паспортов идут граждане Сомали, Ирака и Эстонии.

Ранее сообщалось, что почти 500 россиян в прошлом году попросили в Финляндии убежища.