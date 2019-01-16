Клиенты Сбербанка смогут давать в долг под проценты предприятиям и другим юрлицам

Сбербанк планириует запустить онлайн-сервис по кредитованию юрлиц физическими лицами – краудлендинг. Банк поможет клиентам оценивать риски.

Как рассказал 16 января первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, на площадке, доступ к которой будет и через «Сбербанк онлайн», клиенты смогут найти интересующее их юрлицо, оценить доходность и риски и дать денег. А банк в большинстве случаев будет соинвестором в это юрлицо.

Запуск платформы планируется в первом квартале 2019 года, пишет РБК . В конце прошлого года президент России Владимир Путин предложил расширить список преступлений, по которым можно прекратить уголовное преследование после возмещения ущерба. В их числе мошенничество в сферах кредитования, страхования, компьютерной информации, при получении выплат с использованием электронных средств платежа, плагиат, присвоение и растрата.