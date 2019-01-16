«Десептикон потерял свою броню»: два собрата «моста глупости» открыли счёт в новом году

Удачно «поохотились» 16 января сразу два собрата «моста глупости» в Петербурге: железнодорожный мост на Южном шоссе у станции «Сортировочная» и ограничитель высоты около ТЦ «Мега Дыбенко», в проезде к Центральной улице, ведущей к микрорайону Кудрово (юридически это уже Ленобласть).

«На Южном шоссе какой-то десептикон потерял свою броню, автоботов не видно», – пишет весёлый аноним в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: vk.com/spb_today

Отметим, что на этой улице два моста, и высокий транспорт часто застревает именно под вторым, который немного ниже. Проехав первый, многие водители теряют бдительность.

Грузовик под балкой в Кудрово, в направлении «Меги», разложился в лучших традициях Софийской (фото из той же группы). Автоботов тоже не видно, зато «Яндекс.Карты» демонстрируют плотную пробку.

Оба объекта входят в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости» – мы храним фотографии их «охот».

Сама же знаменитость, «мост глупости» на Софийской улице, пока пребывает в зимней спячке. Последний застрявший там автомобиль (по подсчётам твиттера моста – 162-й, а по данным сайта «Газель не пройдёт» – 168-й) зафиксирован 6 декабря.

Напомним, городские власти активно взялись за мост на Софийской после того, как юбилейная 150-я «Газель» застряла там аккурат в День города, 27 мая. Целый ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.