Петербуржцу разрешили публиковать видео с поющим «Мурку» священником. Суды продолжают реанимировать осуждённых за сетевой экстремизм

Петербургский городской суд удовлетворил апелляционные жалобы на приговор Ивану Барбакову, ранее признанному виновным в разжигании ненависти к священникам и евреям через социальные сети.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 16 января апелляционная коллегия отменила приговор Барбакову. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния.

В ноябре 2018 года Калининский суд признал горожанина виновным в возбуждении ненависти и вражды (282 УК РФ) и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей.

Поводом для разбирательства стал опубликованный во «ВКонтакте» видеоролик «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара («Поп поет Мурку)» с комментарием Барбакова. Героем видео был архимандрит Венедикт (Цирков), исполнявший обязанности личного секретаря настоятеля столичного храма «Троеручица». За «блатняк» в трапезной Циркова выслали из Москвы.

Экстремизм Барбакову вменили также за религиозное аниме. Он на странице разместил лик Иисуса Христа и человекоподобный образ, которым, как посчитало следствие, оскорблялись евреи.

Первое дело за репост в Петербурге суд прекратил накануне. Пошутившему про безальтернативные выборы в России Эдуарду Никитину больше не грозит принудительное общение с врачами.