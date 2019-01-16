Петербуржцу разрешили публиковать видео с поющим «Мурку» священником. Суды продолжают реанимировать осуждённых за сетевой экстремизм
Петербургский городской суд удовлетворил апелляционные жалобы на приговор Ивану Барбакову, ранее признанному виновным в разжигании ненависти к священникам и евреям через социальные сети.
Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 16 января апелляционная коллегия отменила приговор Барбакову. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния.
В ноябре 2018 года Калининский суд признал горожанина виновным в возбуждении ненависти и вражды (282 УК РФ) и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей.
Поводом для разбирательства стал опубликованный во «ВКонтакте» видеоролик «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара («Поп поет Мурку)» с комментарием Барбакова. Героем видео был архимандрит Венедикт (Цирков), исполнявший обязанности личного секретаря настоятеля столичного храма «Троеручица». За «блатняк» в трапезной Циркова выслали из Москвы.
Экстремизм Барбакову вменили также за религиозное аниме. Он на странице разместил лик Иисуса Христа и человекоподобный образ, которым, как посчитало следствие, оскорблялись евреи.
Первое дело за репост в Петербурге суд прекратил накануне. Пошутившему про безальтернативные выборы в России Эдуарду Никитину больше не грозит принудительное общение с врачами.
Справка:
Госдума ФС РФ смягчила наказание по 282-й статье УК РФ 19 декабря, после внесения поправок Владимиром Путиным. Если раньше за разжигающие вражду картинки можно было получить реальный срок, то теперь за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Если в течение года пользователь снова попадётся на виртуальном экстремизме, то его ждёт уголовное наказание. Президент подписал закон 27 декабря.