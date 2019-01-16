Американские военные погибли при теракте в Сирии

От двух до пяти солдат американской армии пострадали, по данным региональных СМИ, во время взрыва в городе Манбидж на севере арабской республики. Нападение произошло на фоне выхода военных США из Сирии.

На улице Сандес в центре Манбиджа 16 января произошел теракт, в результате которого погибли 10 человек. Одним из умерших при взрыве был американский военный. Еще как минимум четверо получили ранения. Их эвакуировали на вертолете ВВС США. Об этом сообщает агентство Hawarnews.

По данным газеты Yenisafak, погибли пять американцев. Кроме того, издание опубликовало видео, снятое после взрыва. В ролике видно, как вертолет, приземлившийся во дворе местной школы, забирает солдат.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная во многих странах, включая Россию, террористическая организация ИГ.

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над террористами в Сирии, поэтому американская армия выйдет из арабской республики, так как основная задача была выполнена.