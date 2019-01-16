«Жители блокадного Ленинграда» получили внезапный пандус — есть версия, что это подарок к визиту первого лица

В доме на Невском проспекте, где на четвертом этаже находится Интерьерный театр, в авральном порядке устанавливают электрический подъемник для инвалидных кресел. Правда, только с первого этажа на второй, так как там расположена общественная организация «Жители блокадного Ленинграда».

Об этом на своей странице в Facebook 16 января сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. В театре новшества в парадной связывают с тем, что на 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады на втором этаже ждут первое лицо государства. «Прошел такой слух, то ли рабочие проговорились, то ли еще откуда-то, что эти работы — подготовка к приезду Путина», – сказал «Фонтанке» художник «Интерьерного театра» Марк Борнштейн.

«И по этому поводу на второй этаж (только на второй, зрители театра, – среди которых немало пожилых и не очень здоровых, – никого не интересуют) в срочном порядке монтируют громоздкий подъемник, – пишет Вишневский. – Уродуя заботливо обустроенный художниками и артистами Интерьерного театра вестибюль на первом этаже. Закрывая рельсами подъемника одного из установленных тут двух львов, украшающих вестибюль. Обеспечивают доступ инвалидов, показывают, что в общество блокадников можно приехать в инвалидной коляске. У меня два вопроса. Первый: почему, пока сюда не собрался Путин, трудности с доступом инвалидов городскую власть не беспокоили (например, можно было бы давно дать блокадникам помещение на первом этаже, где никуда подниматься не надо)? Второй: а нельзя было как-то поаккуратнее организовать доступную для инвалидов среду? Не уродуя вестибюль?»

Секретарь организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмила Виноградова рассказала, что пандус будут монтировать на протяжении недели, а установлен он по прямому распоряжению врио Александра Беглова. «Мы звонили врио и просили установить, на нашу просьбу отреагировали довольно быстро, – отметила собеседница «Фонтанки». – А о визите президента я пока ничего не знаю».