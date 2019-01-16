Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске. Об этом просили жильцы
Полностью расселить дом в Магнитогорске, где при взрыве газа погибли 39 человек, поручил президент Владимир Путин.
Распоряжение губернатору Челябинской области Борису Дубровскому глава государства дал 16 января, сообщает ТАСС.
«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая – 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», – сказал президент.
По его мнению президента, здание нужно полностью освободить.
«Надо пойти навстречу людям и дом расселить», – распорядился Путин.
Ранее, несмотря на просьбы жильцов, власти региона намеревались дом № 164 по улице Карла Маркса оставить, демонтировав только 7-й и 8-й подъезды. С этой точкой зрения соглашались в Минстрое, говоря, что конструктивные особенности позволяют оставить два отдельно стоящих здания на одном фундаменте.
Справка:
Ранним утром 31 декабря 2018 года в седьмом подъезде дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв с последующим обрушением. Погибли 39 человек.
По итогам обследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Планировалось, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания. Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов. Жители уцелевших квартир переживали за состояние здания и собирали подписи за полное расселение.