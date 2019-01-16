Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске. Об этом просили жильцы

Полностью расселить дом в Магнитогорске, где при взрыве газа погибли 39 человек, поручил президент Владимир Путин.

Распоряжение губернатору Челябинской области Борису Дубровскому глава государства дал 16 января, сообщает ТАСС.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая – 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», – сказал президент.

По его мнению президента, здание нужно полностью освободить.

«Надо пойти навстречу людям и дом расселить», – распорядился Путин.

Ранее, несмотря на просьбы жильцов, власти региона намеревались дом № 164 по улице Карла Маркса оставить, демонтировав только 7-й и 8-й подъезды. С этой точкой зрения соглашались в Минстрое, говоря, что конструктивные особенности позволяют оставить два отдельно стоящих здания на одном фундаменте.