Петербургский «король подземного света» получил свой крупнейший заказ от метрополитена

Компания «Кандела» петербургского бизнесмена Виктора Цветкова, про которого «Фонтанка» рассказывала в материале «Короли подземного света», осваивающая сотни миллионов рублей на светильниках для подземки, победила в крупнейшем своем конкурсе.

Как подтвердил «Фонтанке» 16 января сам Виктор Цветков, ООО «Кандела» выиграла конкурс на 45,8 млн рублей, объявленный «Петербургским метрополитеном». Теперь она поставит 584 торшера (около 78 тысяч рублей за штуку), которые будут использоваться под капитальный ремонт и модернизацию наклонных ходов в метро.

Ранее метрополитен покупал эти торшеры «Канделы» по 85 тысяч рублей за штуку. Снижение цены, по словам Цветкова, напрямую связано с объемом заказа — такого крупного его компания прежде не получала.

В техническом задании было описание продукции, производимой «Канделой», и даже фото светильника, похожего на разработку фирмы Цветкова. Конкуренты подали три заявки. Как стало известно «Фонтанке», одна была отклонена из-за ошибки в документах, две другие из-за патента на производство нужных светильников, который есть только у «Канделы». Цветков признал, что его фирма никому и не давала права их делать. Но конкурс формальностью не считает.

– Торшер, который мы изготовили, является нашей интеллектуальной собственностью — мы запатентовали промышленный образец, – пояснил бизнесмен. – К нам за лицензией на производство никто не обращался, и если бы они выиграли, у них были бы серьезные проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью и компенсацией.

Инсинуации игроков рынка о том, что заместитель начальника метрополитена Аркадий Фурса является его другом, Цветков опроверг.

– Он не является моим другом. Другое дело, что, работая 20 лет, я в очень многих проектах участвовал, бывал на совещаниях в метрополитене и Аркадия Георгиевича знаю.

Как писала «Фонтанка», петербургский метрополитен активно реализует программу импортозамещения и меняет светильники с импортными лампами на светодиодные российского производства. На эти цели уже потрачено несколько сотен миллионов рублей.