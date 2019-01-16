Новость в картинке: сколько ввезли и вывезли машин в РФ с января по ноябрь 2018 года

За 11 месяцев 2018 года импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 12,9%. При этом в ноябре он ровно на те же 12,9% снизился.

Как сообщает 16 января аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы России, в январе – ноябре минувшего года на российский рынок было ввезено 267,6 тысячи легковушек почти на 6,6 миллиарда долларов. Из них на ноябрь пришлось 25,7 тысячи авто. Экспорт легковых машин тоже вырос за 11 месяцев, но показал минус в ноябре.

Импорт грузовиков упал как по итогам 11 месяцев, так и в ноябре. Причем общее снижение составило 14,6%. А вот экспорт оказался в «плюсе».