«Мужчины находятся в небольшом стрессе». В колонии под Великим Новгородом родилась девочка

В мужской исправительной колонии под Великим Новгородом появилась на свет девочка. Работники учреждения сопровождали процесс родов и даже испытали стресс, но приятный.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСИН 16 января, накануне вечером у 23-летней женщины, которая находилась на длительном свидании с осужденным мужем в ИК-7, начались преждевременные роды. Беременную отправили в комнату длительных свиданий, на место вызвали скорую.

До приезда медиков роженица находилась под присмотром оперативного дежурного Александра Емельяненко и ответственного по учреждению Олега Родина. Затем мужчины помогали врачам принимать роды в нестандартных условиях. Не остался без дела и отец ребёнка.

Процесс появления нового человека прошёл без осложнений. Родилась девочка весом около 2000 г и ростом 43 см. Маму и малышку транспортировали в один из роддомов Великого Новгорода.

«По словам Александра Емельянинко и Олега Родина, хоть они и являются отцами, с такой ситуацией им пришлось столкнуться первый раз в жизни. Мужчины находятся в небольшом стрессе после трудного ночного дежурства, но очень рады, что все закончилось благополучно», — отметили в УФСИН.