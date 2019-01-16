7% россиян пробовали майнить криптовалюты

Более трети российских пользователей Интернета (37%) знают, что такое криптовалюта, но не понимают, как она работает, сообщает «Лаборатория Касперского» данные своего международного исследования вовлечённости пользователей Интернета в криптовалютный мир, который был проведён минувшей осенью в 22 странах.

Почти половина российских респондентов (42%) не используют криптовалюты в настоящее время и не планируют делать это в ближайшем будущем.

В то же время 7% опрошенных россиян пробовали майнить, а 6% покупали криптовалюту. Из тех, кто пользуются криптовалютами как платёжным средством, 8% делают это ежедневно.

Каждый двадцатый (5%) после знакомства с «криптой» от неё отказался. Каждый третий отказник (34%) ссылается на элементарное отсутствие обычных денег для инвестиций в этот финансовый инструмент. Ещё 35% говорят, что криптовалюта перестала быть выгодной. Каждый девятый пользователь признался, что больше не доверяет виртуальным деньгам, а каждый восьмой – что потерял деньги из-за мошенничества с криптовалютами.

В 2018 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала двукратное увеличение количества вредоносных криптомайнеров в России, от которых пострадал каждый десятый пользователь.

В конце 2018 года эксперты сообщали, что в целом в мире скрытый майнинг через мобильные гаджеты вырос за год в 40 раз.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне призвал «не хоронить» криптовалюты раньше времени.

О том, что стоимость криптовалют вернётся на докризисный уровень в течение 2019 года, в интервью «Фонтанке» ранее заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.