За год в Финляндию приехали почти 500 «беженцев» из России. Убежище получили лишь 15

В 2018 году политического убежища в Финляндии попросили 494 россиянина. По сравнению с 2017-м количество желающих получить статус беженца в соседней стране среди наших соотечественников выросло на 17%.

Как рассказал «Фонтанке» Эско Репо, руководитель отдела Миграционной службы, занимающегося рассмотрением таких заявлений, ведомство успело рассмотреть за год только 232 заявления. Очень немногие сумели остаться в Финляндии: убежище предоставили 15 россиянам, ещё один человек вместо этого получил ВНЖ «на других основаниях». Для сравнения: в 2017 году из 192 заявителей 12 человек получили статус беженца и 9 — ВНЖ. Что заставило покинуть Россию этих людей, в ведомстве не раскрывают. Столь высокий процент отказов объясняют недостаточным обоснованием и несоответствием критериям, на основе которых выдаётся статус беженца.

Очень большая часть обращений граждан России, поступивших в 2017 и 2018 годах, еще не рассмотрена, отметил Репо. По его словам, среди тех, кто подаёт заявление повторно, россиян очень мало.

Россияне стала второй по величине группой просителей убежища в прошлом году, втрое больше заявлений было от граждан Ирака. За ними идут выходцы из Сомали, Турции, Афганистана, Ирана, Сирии и Нигерии.

Большую часть российских просителей убежища составили члены религиозной организации «Свидетели Иеговы» (в августе 2017 года включена в перечень запрещенных в РФ. – Прим. Ред.). и выходцы с Северного Кавказа.

Пик потока беженцев в Финляндию пришёлся на 2015 год — тогда в страну прибыли более 32 тысяч просителей убежища. В 2017-м их количество снизилось до 5 тыс., в 2018-м — до 4,5 тыс.