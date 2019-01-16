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Происшествия
16.01.2019 15:29
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От винта. Что известно о взрыве на химическом заводе под Петербургом

На предприятии «Полипласт Северо-Запад» от искры сдетонировали мешки с селитрой. Разрушено двухэтажное здание. Последний раз МЧС и Ростехнадзор проверяли напичканный химикатами завод полтора года назад.

От винта. Что известно о взрыве на химическом заводе под Петербургом

ГУ МЧС по Ленинградской области

Пять человек пострадали при взрыве в Кингисеппе. По словам гендиректора Алексея Емельянова, рабочие нарушили технику безопасности при ремонте оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В двенадцатом часу утра 16 января в промзоне «Фосфорит» в Транспортном проезде Кингисеппа прогремел взрыв.

«Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры», – сообщает местная администрация.

 

В Следственном комитете Ленобласти уточнили, что в ходе технологического процесса селитра сначала загорелась, а потом взорвалась. При взрыве разрушилось здание площадью около 600 квадратных метров. Пострадали пять человек, госпитализировали троих. Они получили резаные раны и ссадины от выбитых и разлетевшихся стекол. Смену из 72 рабочих эвакуировали, добавили в МЧС.

Уголовное дело возбудили по статье 217 УК – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

Роспотребнадзор выехал для замера уровня загрязнения воздуха. Селитра содержит нитраты щелочных металлов и азотные соединения.

Специалист «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook поспешил успокоить жителей Кингисеппа, сообщив, что регион находится в зоне циклонической деятельности, с характерными восходящими потоками воздуха, которые способствуют скорейшему рассеиванию различных выбросов и продуктов горения.

В промзоне расположен завод «Полипласт Северо-Запад» – дочернее предприятие холдинга «Полипласт», который считается лидером российского рынка химических добавок для строительной индустрии и имеет также заводы в Новомосковске и Первоуральске. Продукция используется при производстве бетонов, строительных растворов, огнеупоров, керамики. «Полипласт Северо-Запад» закончил 2016 год с выручкой 1,7 млрд рублей

 

 

 

Генеральный директор завода Алексей Емельянов подтвердил «Фонтанке», что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности:

«Ремонтировали оборудование для смешивания сухих смесей, а именно деталь – шнек. Это винтовой стержень, как в мясорубке».

По словам Емельянова, разрушенное здание находилось в 50 и 100 метрах от двух производственных цехов. Каким образом мешки с селитрой оказались в этом здании, Алексей Валерьевич ответить затруднился. В момент взрыва он находился в Санкт-Петербурге.

В социальных сетях пользователи от имени рабочих оставляют комментарии к новостям о происшествии. Говорят, что в разрушенном здании располагалась так называемая «сушка», из которой брались образцы смеси для анализов. Вероятно, там хранились образцы продукции.

Алексей Емельянов родом из Новокузнецка, назначен гендиректором «Полипласт Северо-Запад» в июле 2018 года. На его долю пока не приходилось происшествий или серьезных проверок. Но претензии к заводу в разное время имелись у МЧС, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры.

От винта. Что известно о взрыве на химическом заводе под Петербургом

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2010 году «Полипласт Северо-Запад» привлекли к административной ответственности за небезопасную погрузку-разгрузку на железнодорожном пути общего пользования серной кислоты, содержащей более 51 % кислоты, натра едкого, нафталина, формалина. Завод оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В 2016 году Роспотребнадзор, по данным СПАРК, выяснил, что на «Полипласт Северо-Запад» в условиях «возможного присутствия вредных веществ 2-го класса опасности и канцерогенного действия работают женщины детородного возраста (15 – 49 лет)», а в производственных цехах не оборудованы системы приточно-вытяжной вентиляции.

Последний раз МЧС приходило на завод в мае 2017 года. Внеплановая проверка показала, что на предприятии отсутствуют резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Очередная проверка была запланирована на апрель 2019-го.

В том же мае 2017 года Ростехнадзор выявил на «Полипласт Северо-Запад» 17 нарушений в области промышленной безопасности. Среди них – отсутствие разрешения на выполнение опасных работ и хранение воспламеняющихся, горючих, взрывчатых, высокотоксичных веществ.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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