Чубайс предложил поднять цену на электричество из-за расточительности россиян

Председатель правления «Роснано» уверен о том, что в России неоправданно низкие цены на электроэнергию, поэтому предложил ввести прогрессивную шкалу её оплаты.

«Цены на российское электричество вдвое ниже общемировых. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию?» – таким вопросом 16 января Анатолий Чубайс задался во время своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

По его словам, с 2014 года в стране не наблюдается роста энергоэффективности, тогда как мир в этом направлении активно развивается. Он уверен, что одним из вариантов решения проблемы станет «ситуация, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне». То есть нужно ввести некую норму энергопотребления для населения. При этом все, что выше неё, жители страны будут оплачивать не по среднему, а по прогрессивному тарифу. При этом Чубайс подчеркнул, что «с плеча и с ходу решать задачу повышения цены – неправильно».

Появление Чубайса на форуме не первый раз попадает в СМИ. Так, в прошлом году его забросали листовками.

Гайдаровский форум – международная научно-практическая конференция в области экономики, которая в 2019 году состоится в 10 раз. Форум пройдет в Москве с 15 по 17 января. Тема этого года – «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». Для участия, по словам организаторов, зарегистрировались почти 17 тысяч человек, из которых 900 – это иностранные гости. Президент Владимир Путин назвал форум «авторитетной дискуссионной площадкой».