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16.01.2019 14:50
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Под Петербургом сотрудницу МФЦ будут судить за оформление чужой квартиры на черных риелторов

Сотрудница МФЦ помогла троим жителям Ленобласти стать счастливыми обладателями чужой квартиры. Но заработать на недвижимости злоумышленники не смогли – им попались бдительные покупатели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 16 января, завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин и одной женщины, в возрасте от 31 до 40 лет. Они обвиняются в мошенничестве и подделке документов.

По версии следствия, в апреле 2018 года трое мужчин, двое из которых ранее судимы, на сайте бесплатных объявлений нашли информацию о сдаче квартиры в посёлке Бугры. В ходе общения 31-летняя хозяйка подтвердила своё право на имущество необходимыми документами. Эти сведения псевдонаниматели использовали для подделки договора купли-продажи на имя одного из соучастников. Недвижимость оценили в 3 миллиона рублей.

Придать сделке официальный статус помогла знакомая сотрудница Многофункционального центра. Она приняла подложные документы для регистрации права собственности. Когда квартира перешла во владение к новым хозяевам, те связались с ничего не подозревавшей законной собственницей, заключили договор аренды и получили ключи. Затем начали процесс перепродажи.

«Обманная схема вскрылась благодаря бдительности одного из претендентов на покупку квартиры. Прочитав в Интернете объявление о продаже жилья, он связался с настоящей владелицей, которая была не в курсе манипуляций по продаже ее же собственности», — отметили в полиции.

Нечестных «риелторов» задержали. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их коллега из МФЦ находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд.

 

 

 

 

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