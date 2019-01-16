Беглов не стал высказываться о застройке «Детскосельского», которую протащил в Генплан депутат Бочков

Депутаты «Справедливой России» попросили врио губернатора Петербурга наложить вето на поправки в Генплан, которые позволяют застроить жильем территорию племзавода «Детскосельский». В ответ градоначальник напомнил о сроках вступления документа в силу. Информация об этом накануне появилась на сайте реготделения партии.

В запросе справедливороссы Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров обратились к врио главы города с просьбой заблокировать вступление в силу правок Генплана. В документе назначение 256 га территории предприятия Пушкинского района меняется на строительство жилья, в основном средне- и высокоэтажной застройки.

В ответ Александр Беглов расписал все стадии принятия поправок в Генплан, однако никакой позиции по намечающейся стройке жилья не высказал. Только напомнил, что закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Беглов подставил свою подпись под документом еще 20 декабря.

Проведением поправки о переводе земель в Пушкинском районе в Генплан занимался депутат-единоросс Юрий Бочков. При этом член парламента подал их уже после установленного срока, из-за чего поправки не попали на рассмотрение в комиссию Заксобрания по городскому хозяйству.

Местные жители считают строительство жилья в «Детскосельском» уплотнительной застройкой, которая повысит и без того чрезмерную нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру района. К другим строительным проектам Бочков относится менее лояльно. Как член районной комиссии по землепользованию и застройке, он в начале прошлого года отказался согласовать строительство 96 квартир в Пушкине для ученых. Свое решение КЗЗ объяснила имеющимся дефицитом инфраструктуры.

Агропромышленный концерн «Детскосельский» принадлежит бизнесмену Юрию Брагинцу. В 2017 году структура бизнесмена получила от ВТБ кредит на 2 млрд рублей под строительный проект.