Метели и гололёд обещают Петербургу и области. На КАД выйдет вся уборочная техника

Синоптики предсказывают автомобилистам в ближайшие дни сложные погодные условия. 17-18 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются снег и местами метели, а на дорогах возможны гололедица и снежные заносы, предупреждает 16 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью 17 января в области выпадет небольшой снег, а утром и днем в большинстве районов Ленобласти и Петербурга уже ждут умеренный и сильный снегопад вместе с метелями. К концу дня на юге области пройдет мокрый снег, из-за чего могут образоваться налипания. За день, по прогнозу, выпадет 8-13 см, а местами и 15-20 см снега. Ночные морозы составят -5...-15 градусов, днем же будет от 0 до -5.

В пятницу, 18 января, ночью тоже пройдет снег – местами мокрый, местами сильный. Где-то возможно налипание мокрого снега. Днем он, в основном, стихнет до небольшого, местами умеренного, но возможны метели. За день ожидается 5-10 см, местами 12-15 см снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -8 градусов.

Фото: Михаил Огнев

В связи с предупреждением подрядчики, обслуживающие КАД Петербурга и федеральные трассы Ленобласти, работают в усиленном режиме, отмечают в управлении «Северо-Запад». Для уборки дорог задействуют почти 600 сотрудников и максимальное количество техники – более 300 машин.

Водителей просят соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не перестраиваться резко и воздержаться от неоправданных маневров. А также не мешать работе дорожной техники.

Между тем в Петербурге уборкой снега заинтересовались прокуратуры районов. В понедельник ведомства рассказали о выявленных нарушениях. Ранее о штрафах за плохую работу отчиталась и ГАТИ Петербурга. «Фонтанка» подсчитала силы, брошенные на зимнюю уборку в Северной столице, и сравнила их с московскими.