В Павловском парке согласовали восстановление паромной переправы. Петербуржцы не катались на ней больше ста лет

Паромная переправа в Павловском парке, которую построили по проекту архитектора Карла Росси, снова свяжет берега реки Славянка. Как сообщили 16 января в комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников, работы по восстановлению конструкции могут начаться уже в 2019 году.

Паромная переправа, которую по проекту знаменитого архитектора построили в 1824 году, на тот момент была единственной возможностью попасть с одного на другой берег Славянки в глубине парка. Спустя 23 года по соседству появился Висконтиев мост. Однако ходить паром перестал лишь в начале XX века.

В 2019 году могут начаться работы по восстановлению двух пристаней, которые затем свяжут паромным сообщением берега Славянки. Проект реставрации получил согласование КГИОП.

Проект Карла Росси был выполнен из чугуна, тумбы пристани сохранились почти полностью, лишившись только валов для каната. В будущем планируется отреставрировать в парке другую переправу, устроенную для сообщения с островом княгини Ливен.