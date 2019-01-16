В Павловском парке согласовали восстановление паромной переправы. Петербуржцы не катались на ней больше ста лет
Паромная переправа в Павловском парке, которую построили по проекту архитектора Карла Росси, снова свяжет берега реки Славянка. Как сообщили 16 января в комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников, работы по восстановлению конструкции могут начаться уже в 2019 году.
Паромная переправа, которую по проекту знаменитого архитектора построили в 1824 году, на тот момент была единственной возможностью попасть с одного на другой берег Славянки в глубине парка. Спустя 23 года по соседству появился Висконтиев мост. Однако ходить паром перестал лишь в начале XX века.
В 2019 году могут начаться работы по восстановлению двух пристаней, которые затем свяжут паромным сообщением берега Славянки. Проект реставрации получил согласование КГИОП.
Проект Карла Росси был выполнен из чугуна, тумбы пристани сохранились почти полностью, лишившись только валов для каната. В будущем планируется отреставрировать в парке другую переправу, устроенную для сообщения с островом княгини Ливен.
Справка:
Первая паромная переправа через Славянку появилась в начале 1780-х годов и была выполнена из дерева. В 1786 году по соседству построили мост, и паромное сообщение утратило функцию единственной возможной переправы. Спустя несколько лет пристани переделали, устлав их камнем и заменив тумбы на гранитные по рисунку архитектора Винченцо Бренны. Затем их переделали по проекту Карла Росси. На обеих пристанях установлили по две чугунные полые тумбы, расположенные по краям площадки.
Левобережные тумбы на левом берегу венчались литыми крышками с ажурными подставками для чугунного канатного валика, снабженного колесом-воротом и ручкой. Тумбы правого берега имели на верхней крышке штыри, увенчанные декоративными шишками для закрепления канатов.