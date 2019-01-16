С начала года инфляция по Росстату уже достигла 0,7%

Недельная инфляция в России в период с 10 по 14 января 2019 года составила 0,2%, а с начала года достигла уже 0,7%, свидетельствуют данные Росстата, обнародованные 16 января.

Для сравнения, в январе 2018 года инфляция составляла 0,3%.

В сопоставимом периоде прошлого года (с 10 по 15 января 2018 года) Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 14 января составляет примерно 4,7%.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 0,6%, мука – на 0,5%, куриное мясо и гречневая крупа – на 0,3%. При этом цены на сосиски и сардельки снизились на 0,2%, маргарин и шоколадные конфеты подешевели на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на помидоры и белокочанную капусту – 2,6%, морковь – 1,9%.

Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,2%.