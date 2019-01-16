Меркель посочувствовала Мэй. Она сожалеет, что британский парламент отклонил соглашение по Brexit

Лондон, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, должен объясниться с европейскими коллегами на тему того, почему парламент не принял условия соглашения между Британией и Евросоюзом по Brexit.

Слова Меркель 16 января приводит РИА Новости. Политик сожалеет и считает, что время для новых переговоров у стран еще есть. От главы британского парламента Терезы Мэй она ждет объяснений того, как процесс будет происходить дальше. Германия хочет минимизировать ущерб после выхода королевства из состава Евросоюза, но готова и к тому, что организованно это сделать не получится.

Парламент Великобритании отверг предложенное Мэй соглашение с ЕС по Brexit 432 голосами против 202 «за». Теперь страна может выйти вовсе без соглашения или же назначить новый референдум. Выход должен состояться 29 марта.

Лидер лейбористов Джереми Корбин внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия.