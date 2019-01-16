Выборы президента РФС превратились в формальность. Дюков — единственный зарегистрированный кандидат
Избирательный комитет Российского футбольного союза зарегистрировал единственного кандидата на пост президента организации. Как сообщает 16 января пресс-служба РФС, им оказался глава «Газпром нефти» и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.
Ранее заявку подавал также бывший министр спорта Ульяновской области, а ныне вице-президент ульяновского клуба «Волга» Сергей Кузьмин, но ему отказали в регистрации «в связи с несоблюдением требований Устава РФС и Избирательного регламента РФС». Что именно за требования Кузьмин не смог соблюсти, не уточняется.
«Возможно, в каких-то документах были ошибки. Что ж, человеческий фактор никто не отменял», – прокомментировал отказ Кузьмин.
Выборы президента РФС пройдут 22 февраля 2019 года в рамках Конференции РФС. Ранее Александр Дюков получил поддержку 63 футбольных клубов и местных федераций.
Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.
Справка:
Александр Дюков родился в 1967 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик». С 2003 по 2006 год был президентом компании «Сибур», с 2006 по 2011 — председателем ее совета директоров. Также с 2006-го — президент компании «Газпром нефть». С 2008 — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть». С 2008 по 2017 год - президент ФК «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), дважды выигрывал Кубок России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008). С 2008 года и по нынешний день - председатель совета директоров клуба «Зенит».