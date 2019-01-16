Выборы президента РФС превратились в формальность. Дюков — единственный зарегистрированный кандидат

Избирательный комитет Российского футбольного союза зарегистрировал единственного кандидата на пост президента организации. Как сообщает 16 января пресс-служба РФС, им оказался глава «Газпром нефти» и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

Ранее заявку подавал также бывший министр спорта Ульяновской области, а ныне вице-президент ульяновского клуба «Волга» Сергей Кузьмин, но ему отказали в регистрации «в связи с несоблюдением требований Устава РФС и Избирательного регламента РФС». Что именно за требования Кузьмин не смог соблюсти, не уточняется.

«Возможно, в каких-то документах были ошибки. Что ж, человеческий фактор никто не отменял», – прокомментировал отказ Кузьмин.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля 2019 года в рамках Конференции РФС. Ранее Александр Дюков получил поддержку 63 футбольных клубов и местных федераций.

Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.