МИД Украины выразил протест РФ из-за продления ареста задержанным у Керченского пролива морякам

МИД Украины выразил решительный протест из-за решения российского суда продлить на три месяца арест 24 украинских военнослужащих, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, сообщила 16 января пресс-служба ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, взятых в плен Россией в водах Черного моря 25 ноября 2018 года», — утверждается в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что суд якобы противоречит международному гуманитарному праву. В МИД Украины вновь потребовали от Москвы обращаться с задержанными как с военнопленными и предоставить медицинские заключения о состоянии их здоровья.

"Украина благодарна нашим иностранным партнерам, чьи представители пришли в зал суда, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими", – добавлено в заявлении МИД Украины.

Накануне и сегодня в суде все 24 украинца не признали себя виновными в инкриминируемом им нарушении государственной границы РФ.