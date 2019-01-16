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Общество
16.01.2019 14:38
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Он же Дэвид, он же Нельсон: как фотографии Алексея Лушникова обманули женщин со всего мира

В рейтингах самых популярных в мире мужчин, чьи фотографии используют мошенники в социальных сетях, оказался петербургский телеведущий. Из-за «скамеров» (так называются преступники, вымогающие деньги у интернет-пользователей) у него регулярные проблемы на границах и полные соцсети комментариев от дам на всех языках

Он же Дэвид, он же Нельсон: как фотографии Алексея Лушникова обманули женщин со всего мира

скриншот фейковой страницы/из архива Алексея Лушникова

Зайти в Интернет и обнаружить множество поддельных страниц в социальных сетях со своими фотографиями — кошмар любого пользователя. А что делать, когда их становятся сотни и даже тысячи? В этом смысле петербургскому телеведущему Алексею Лушникову «повезло» больше других: он рассказывает, что ему ежедневно приходится выявлять десятки поддельных аккаунтов со своими снимками. Те, кто стоит за фейками, заводят знакомства с барышнями по всему миру, пользуясь онлайн-переводчиками, и, втираясь к ним в доверие, начинают под разными предлогами выпрашивать деньги.

В специальном виртуальном фотоальбоме Лушникова — около трехсот снимков экрана с профилями в соцсетях: вот он – «Терри Браун» из Чикагского университета, вот — уже «Марк Ричардсон», а вот – «Джордж Джузеппе». В каких-то случаях — вдовец, в других — помолвлен. Есть и более экзотические варианты, где он американский военврач (военные, кстати, – одна из наиболее часто используемых мошенниками категорий). Иногда мошенники используют и его настоящее имя, и даже фотошопят снимки паспортов, якобы подтверждая подлинность аккаунтов.

Он же Дэвид, он же Нельсон: как фотографии Алексея Лушникова обманули женщин со всего мира

Точно такие же фотоальбомчики фейков собирают создатели сайтов по борьбе против преступлений в Интернете. Лушников уже неоднократно выходил в их топы: как среди скомпрометированных фотографий россиян, так и в мировом масштабе — например, на одном из сайтов он упомянут в числе первых ста, а на другом в видеоподборке за февраль — март 2017 года показан вторым (число использований не указано).

С учетом масштаба фейков вокруг одного конкретного человека, казалось бы, история невероятная и больше похожа на сценарий кинокомедии: про всевозможные виды интернет-преступлений написаны уже сотни статей и постов, сколько же можно «вестись»? Казалось бы, все уже давно выучили, что нельзя без проверки принимать в друзья заявки даже от реально знакомых людей, если те внезапно «решают» завести вторую страницу в соцсетях: снимки могли быть просто скопированы с их оригинальной страницы и использованы для поддельного аккаунта. Ситуация уже стала настолько популярной, что знакомые, чьи фотографии использовались для поддельных аккаунтов, есть, наверное, уже у всех активных пользователей «Фейсбука» (просто не все проверяют). Но тут-то и секрет: регулярно прокручивают новостные ленты соцсетей далеко не все, а уж за пределами России (где относительно большинства стран довольно высока вовлеченность людей в интернет-пространство) и подавно. Предупреждения проходят мимо них.

Ну хорошо, скажете вы, но здравый смысл-то должен подсказывать пользовательницам (фотографиями Алексея Лушникова обманывают именно женщин), что «одалживать» деньги незнакомому человеку (например, на оплату пошлины за якобы отправленный подарок или помощь в делах несуществующей фирмы) – по меньшей мере глупо? Но нет: о каком разуме может идти речь, когда мы говорим о чувствах? Обманутые — как правило, женщины в летах, не вполне разбирающиеся в тонкостях пользования Интернетом, одинокие. Отчаявшись найти счастье в реальной жизни, они принимают приглашение в друзья от симпатичного мужчины, и завязывается переписка, которая может длиться аж целых полгода. Все это время женщины получают фотографии — новые и новые, с курортных побережий, из дорогих отелей, автомобилей, трогательные сообщения, наполненные обещаниями... Остальное (положительные качества мужчины, градус его интереса к ее персоне) женщины и в более привычных обстоятельствах легко додумывают сами, а уж как потом трудно отделить эти сказки от реальности — знает любая.

скриншот страницы сайта с наиболее популярными фото у скамеров
скриншот страницы сайта с наиболее популярными фото у скамеров

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Наиболее частая локация скамеров — Нигерия, Гана, Сомали, и, по мнению Алексея Лушникова, власти этих стран вполне могут покрывать преступников, потому что речь идет о действительно больших суммах.

«Если бы не политика государств — все давно уже было бы вскрыто», – рассуждает он.

Попадаются и наши соотечественницы.

«Одну историю мне рассказывала подруга русской женщины, москвички, – поделился Лушников. – Она общалась с моей фотографией, и ее собеседник ей в подарок якобы прислал большое колье, золотое, с бриллиантами, и пишет: «Забыл оплатить доставку — заплати, я тебе, естественно, верну эти 500 евро». Ей подруга говорит: «Ты что, дура? Это разводка». Та говорит: «Да? Не похоже». Уже доверяла ему, не верила, что такое может быть. Заплатила 500 евро, естественно, ничего не получила. А он — внимание! – еще потом ей пишет: «Ой, а заплати еще 300, не все деньги дошли». И тогда уже та спрашивает свою подругу: «Слушай, а может, это разводка какая-то?»

По словам телеведущего, масштабы сумм, что переводили женщины, в единичных случаях достигали 60 тысяч евро.

«Приходят десятки, в некоторые месяцы – сотни таких писем, – рассказывает он. – Здесь трагедии. Что им ответить? Что им сказать? Будьте осторожны. Пожалуйста, знайте: у меня в «Фейсбуке» больше нет других страниц. Только эта. Не помогайте мошенникам, жалуйтесь на них в администрацию «Фейсбука».

Сам он к ситуации уже привык, поскольку впервые с ней столкнулся «лет десять назад». А сейчас зафиксировал новую волну использования своего образа в Сети.

«Мне пишут все знакомые, все друзья, присылают скриншоты, – рассказывает он. – Мол, мы тебя видели там-то, ты со мной знакомился там-то. Как только начинаются подобные всплески, я публикую предупреждения на своей странице в «Фейсбуке».

Свою популярность он связывает с тем, что размещает много фотографий в соцсетях (богатый материал для мошенников, которым удается собирать полноценные фейковые образы), и с российским происхождением (меньшая активность гражданина и его государства в плане борьбы за его права).

Сейчас Алексея, помимо морального аспекта, беспокоит то, что преступники стали использовать фотографии не только его самого, но и несовершеннолетнего ребенка. Хотя проблемы с правоохранительными органами и пограничниками тоже возникали.

«У меня уже заготовлен файл со всеми ответами, я с собой вожу подборку документов, которые объясняют, что я к этому никакого отношения не имею, – рассказал он «Фонтанке». – Из частных бесед — с полицией, Интерполом, еще какими-то спецслужбами я знаю, что явление носит массовый характер». 

К слову, некоторые из обманутых женщин объединились в сообщество «Ангелы Алексея» и теперь вместе выискивают новые фейки и разоблачают их. Ведут беседы друг с другом на его странице — на испанском, португальском и даже японском языках (благо «Фейсбук» предлагает перевод).

«Алексей, вы – «первый парень» из России с такой огромной популярностью на «Фейсбуке» у одиноких дам!» – комментирует Вия из Латвии.

«С 12-го февраля со мной начал разговаривать человек с фотографией Алексея, назвался инженером Уинсоном Уэскотом, сказал, что работает в Италии, и в итоге попросил денег, – пишет жительница Сальвадора Малейжу Ривас. – Это что-то ужасное, но еще ужаснее — знать, что человек, которому я уделила внимание, был полностью выдумкой».

«Я недавно лишилась 30 тысяч долларов из-за «Стивена Остина», потому что потеряла голову из-за привлекательного Алексея», – утверждает американка Кэй Диблик.

«Многие женщины здесь каким-либо образом стали жертвами этих нигерийцев, – обращается на его странице к коллегам одна из активисток, Крис Барригон Бургос. – Давайте объединим усилия и сделаем что-то для социальных сетей, чтобы покончить с этим испытанием для г-на Алексея и всех людей, пострадавших от этого. Пожалуйста, просто смотрите такие профили и сообщайте на Facebook в тот же день, чтобы они принимали меры».

Любопытно, что некоторые из обманутых женщин, даже разобравшись в произошедшем, все равно не могут расстаться со своими фантазиями и пишут уже реальному Алексею Лушникову. Одна из таких поклонниц даже три месяца жила в его отеле в Биаррице, чтобы иметь шанс случайных встреч. Были и другие, которые искали и находили выходы на него. А одна из пострадавших поклонниц — из Швеции — в настоящее время даже пишет книгу о произошедшем.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

Виды «Нигерийских писем»:

- scam 419 (назван по номеру нигерийского закона, по идее, запрещающему этот вид мошенничества) — с просьбой перевести деньги с одного на другой банковский счет (в разных странах, например), с возможностью оставить себе «процент»;

- лотерейный («вы выиграли...»);

- романтический (знакомства в Интернете);

- транспортировочный (просьба перевезти груз, купленный при помощи похищенных банковских карт);

- военный (когда просят деньги от имени американских генералов и т. д.);

- recovery, или восстановительный (когда к потерпевшему обращаются от имени спецслужб и предлагают вернуть украденное — за деньги);

- «потерянная посылка» (просьба заплатить пошлину за недошедший якобы подарок).

Среди топ-10 мошенничеств в 2018 году, по мнению технического блога www.maketecheasier.com : 

- мошенник предлагает товар (или услугу) по низкой цене и просит предоплату в размере 10%, а потом испаряется;

- мошенник звонит от имени члена семьи или друга, якобы оказавшегося в трудной ситуации и по каким-то причинам звонящего не со своего номера;

- мошенники собирают деньги на лечение больных детей и т. д., вывешивая их фотографии;

- фотокомпромат (реальный или существующий), например, сексуальной тематики;

- фишинг (кража паролей и пин-кодов);

- требование оплаты (несуществующих) штрафов, сопровождаемое запугиванием;

- через вложения в e-mail (вирусы и установка шпионских программ);

- захват аккаунтов в соцсетях с требованием компенсации;

- онлайн-игры и тесты (хакер присылает ссылку, в ходе игры требуется ввод разных данных);

- исследования (жертва получает письмо с просьбой принять участие в исследовании за деньги, идет по ссылке и таким образом устанавливает на свой компьютер вредоносную программу).

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