Водоканал расплавил миллион кубов снега на две недели раньше, чем год назад

Миллионный кубометр собранного с городских улиц снега расплавили сотрудники Водоканала на снегоприемном пункте в Невском районе Петербурга.

Как сообщает ГУП, КамАЗ со снегом подъехал на снегоплавильный пункт на набережной Обводного канала к восьми утра 16 января. Миллионный кубометр в этом сезоне расплавили более чем на две недели раньше, чем год назад – тогда его приняли в том же пункте только 2 февраля. Если переводить такой объем в количество КамАЗов, то за нынешний сезон они сделали около ста тысяч рейсов.

Снегоплавильня на Обводном канале с начала сезона оказалась самой загруженной – всего на нее свезли почти 140 тысяч кубов. Еще чуть больше ста расплавили на Кушелевской дороге. Оба пункта, уточняют в ГУПе, работают уже сверх своих проектных мощностей, в сутки растапливая на тысячу кубов больше положенного (6 и 7 кубов соответственно). Всего в городе одиннадцать снегоплавилок.

С начала зимы в Петербурге уже выпало в четыре раза больше осадков, чем год назад. За работу взялись учителя, врио губернатора Александр Беглов до того разгневался, что начал выдавать чиновникам лопаты имени себя. Однако, как подсчитала «Фонтанка», от этого городу и его жителям легче не станет – чтобы привести улицы в приемлемый вид, нужно в два раза больше людей и в четыре раза больше техники.