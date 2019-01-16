Идею изжить практику «знак + 20 км/ч» поддержали в правительстве

Вице-премьер правительства РФ Максим Акимов поддержал идею вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч. По его мнению, это окажет благоприятное влияние на безопасность на дорогах.

Акимов отметил, что нештрафуемый порог в 20 км/ч был введен потому, что прежние устройства контроля скорости технически не могли точно устанавливать скорость движения транспортного средства, передает 16 января Auto.NEWSru.com со ссылкой на РИА Новости. За превышение менее чем на 20 км/ч не наказывают с 2013 года, но в середине декабря 2018 года правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по ужесточению наказания за некоторые нарушения ПДД, в том числе и по возврату нештрафуемого порога к 10 км/ч.

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников считает сложившуюся у нынешних водителей практику ездить со скоростью «знак + 20 км/ч» «неправильной», однако, по его мнению, прежде чем менять эту норму, нужно провести ревизию улично-дорожной сети. Проверка позволит понять, насколько актуальны настоящие ограничения скорости на тех или иных улицах.

Инициативу поддержали и в министерстве транспорта. «Сейчас мы пришли к тому, что такое решение возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости», – заявил в конце декабря глава Минтранса Евгений Дитрих. Тогда же он поддержал идею повысить максимальную скорость на загородных трассах.