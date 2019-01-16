На видео попали смерть женщины на Софийской и наезд на ребёнка на Английском

По одному человеку погибли в ДТП в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области 15 января – оба пешеходы. Ещё несколько пешеходов, в том числе дети, получили серьёзные травмы.

О смерти 44-летней женщины под колёсами Mercedes ML 350 на Софийской улице «Фонтанка» уже писала. По словам очевидцев, она вышла на «зебру» за 15 секунд до того, как на светофоре зажёгся зелёный. Видеозапись момента ДТП появилась 16 января в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Можно предположить, что женщина спешила на автобус.

Вторая жертва – мужчина на Дороге жизни под Петербургом. Его смерти предшествовало столкновение двух машин. По данным УГИБДД по городу и области, 15 января около 20:50 на 29-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье (Всеволожский район области) 30-летний мужчина на Mazda CX-7 при обгоне совершил столкновение с неустановленным автомобилем, после чего вне зоны пешеходного перехода сбил человека – 52-летнего мужчину. По данным «Фонтанки», водитель – житель Всеволожска, его стаж – 12 лет.

Ещё одно ДТП с пешеходами, на Английском проспекте напротив Аларчина моста, попало на видео. По данным УГИБДД, мать с 9-летним сыном переходили дорогу уже в тёмное время суток, около 17:20. 36-летний мужчина, управлявший Hyundai Solaris, совершил наезд на мальчика – как видно на записи, при повороте, когда стойка частично закрывает идущих людей. Ребёнок был доставлен в больницу имени Раухфуса. Водитель трезв, его стаж – с 2005 года, добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Похожее, но более страшное ДТП, случившееся в том же Адмиралтейском районе 19 декабря 2017 года, демонстрирует ещё одна видеозапись в группе.

«Опять мама с ребёнком на пешеходном переходе. Совсем не смотрят по сторонам... В итоге очень тяжёлые травмы. Мама собой закрыла ребёнка. Водитель скрылся, но отдел розыска ОГИБДД по Адмиралтейскому району его нашёл. Водитель много врал и отнекивался, в итоге признал вину», – пишет «Дорожный инспектор».

Двое подростков 2002 года рождения пострадали в Киришах. 15 января около 19:20 на проспекте Героев, 19, их сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 56-летний мужчина на «КИА», сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. Оба пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Кстати, днём ранее, 14 января, около 18:45, в Волхове под машину попала ещё одна пара – мать и ребёнок. Точнее, пострадала только 10-летняя девочка, пятиклассница. Её сбил 26-летний парень на ВАЗ-21120. Девочка получила травмы средней степени тяжести, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Волховскому району области.

Всего за 15 января ГИБДД зарегистрировала в Петербурге 515 ДТП, в десяти из которых пострадали семь взрослых и двое детей, в Ленинградской области – 84 ДТП; в четырёх пострадали трое взрослых и двое детей. Для сравнения, 14 января было соответственно 408 и 82 ДТП, без погибших.