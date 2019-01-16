Софийскую до Заводского проспекта за 2,1 млрд рублей дотянет «Буер»

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подписало контракт стоимостью 2,1 млрд рублей с компанией «Буер» на строительство четвертой очереди Софийской улицы. Участок, который построит компания, свяжет её с Заводским проспектом. Об этом 16 января сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Как рассказывают в ведомстве, протяженность участка — 2 км, с количеством полос по 2 в каждую сторону. Строительные работы разделены на 2 этапа: сперва подрядчик полностью проложит дорогу и обустроит тротуары, велодорожки, светофоры. Затем построит местные проезды и пешеходные переходы, доделает остатки тротуаров и велодорожек, а также благоустроит территорию. Полностью готовый участок трассы колпинцы получат в октябре 2021 года.

Цель строительства — улучшение сложной транспортной ситуации в Колпино, о которой «Фонтанка» не раз писала. В частности, улучшится доступность промзоны «Металлострой».

Сейчас возводится вторая очередь продолжения магистрали, речь идет об участке трассы до пересечения с автодорогой на Колпино с устройством выхода в промзону «Металлострой». Кроме того, ведется строительство путепровода через железнодорожные пути московского направления. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2019 года.