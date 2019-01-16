Setl City передаст ключи дольщикам «GreenЛандии-2.8» на 3 квартала раньше

Setl City

Компания Setl City завершает чистовую отделку квартир в корпусе 2.8 ЖК «GreenЛандия-2», который был сдан в конце 2018 года. Застройщик начнет передавать ключи дольщикам на три квартала раньше срока, указанного в договоре, – уже с 19 января.

Сданный корпус находится неподалеку от метро «Девяткино» – секции расположены вдоль ул. Шувалова и Ручьевского пр. В 19-этажном здании спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных общей жилой площадью более 50 тыс. кв. м.

Компании Setl City удалось увеличить темпы строительства и отделки квартир в данном корпусе, сохранив высокое качество работ. В полностью готовые для проживания квартиры покупатели смогут въехать на 3 квартала раньше – в январе, а не в сентябре, как планировалось. Напомним, что чистовая отделка по стандартам Setl City включает в себя износостойкий ламинат, фактурные обои под окраску, облицовку стен и полов санузлов плиткой, полный комплект сантехники, межкомнатные двери и входную металлическую дверь.

Двор корпуса 2.8 также полностью благоустроен застройщиком. Созданы две детских игровых зоны – для малышей дошкольного возраста и для детей в возрасте 5-12 лет. На детских площадках установлены яркие качели разных видов и качалки на пружине, карусель, песочница, детские игровые комплексы, горка и сетка «пирамида». Оборудованы две спортивные площадки – смонтированы теннисные столы, турники и скамьи для пресса, шведская стенка, уличный батут, два детских спортивных комплекса. Рядом размещается площадка для отдыха взрослых с диванами-качелями и скамейками.

По всему периметру первого этажа со стороны автомобильных магистралей размещены коммерческие помещения метражом 3,2 тыс. кв. м, в которых впоследствии откроются кафе и магазины шаговой доступности. Вместе с домом возведен встроенно-пристроенный паркинг площадью 1,65 тыс. кв. м.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандии-2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/greenlandiya-2/ declarations

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/greenlandiya/ declarations