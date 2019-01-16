«Отказываться от попыток диктата». Лавров призвал страны Запада сделать шаг навстречу для отмены санкций

Глава МИД РФ уверен, что не России нужно делать первый шаг для снятия санкционного режима, а странам Запада, которые являются инициатором экономического давления.

«Выход один – надо отказываться от попыток диктата, попыток недобросовестной конкуренции путем санкций», – заявил 16 января Сергей Лавров, отвечая на вопросы в рамках пресс-конференции.

Он уверен, что первый шаг в вопросе отмены санкций должны сделать «те, кто к этим методам начал прибегать первым», а Россия, в свою очередь, ответит взаимностью.

«Мы начали, но вы должны нам помочь, мы хотим эти санкции отменить, и Россия должна что-то сделать», – так ситуацию описал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что «так не конструктивно вести дела».