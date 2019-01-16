Только 10% японцев согласны на возвращение всего двух Курильских островов

Лишь 10% японцев согласны на передачу под юрисдикцию Токио только двух «спорных» островов Курильской гряды – Шикотан и Хабомаи. Об этом со ссылкой на данные опроса японского общественного телевидения NHK сообщает «Рамблер».

В то же время свыше трети жителей Японии (38%) считают, что властям страны необходимо добиваться от России единовременной передачи всех четырех южнокурильских островов – Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. Столько же респондентов из Страны восходящего солнца высказались за поэтапную передачу островов.

О необходимости скорейшего заключения мирного договора с Россией высказались 30% японцев. 28% считают, что торопиться в этом вопросе не стоит. Каждый третий (31%) затруднился с ответом.

По советско-японской декларации 1956 года СССР соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан с условием, что их фактическая передача возможна после заключения мирного договора.

Переговоры о подготовке мирного договора стартовали в минувший понедельник в Москве. 22 января в столице РФ состоится встреча Владимира Путина и премьера Японии Синдзе Абэ, на которой также будет обсуждаться эта тема.

Тем временем на вопрос «отдадут ли Курилы вместе с людьми» пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил».

«О чем договорились Путин и Абэ? О том, что они будут искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел. Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы. Но итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения», – сказал Дмитрий Песков «Аргументам и Фактам».

Ранее информагентство ТАСС сообщало, что Минвостокразвития опровергло информацию о якобы недавнем запрете к выдаче земель на Курилах по программе «дальневосточный гектар». Земля на Шикотане не выдается с 2017 года в связи с необходимостью обеспечения обороны и безопасности, а также для сохранения природы, пояснили в ведомстве.

О том, что произойдет с россиянами, живущими на островах, в случае решения спорного территориального вопроса в пользу Японии, накануне в интервью «Фонтанке» заявил автор законопроекта о запрете их отчуждения от России, депутат Госдумы ФС РФ Сергей Иванов.