«Никакого сбоя в управлении городом не произошло с 3 октября». Макаров подвёл итоги 100 дней правления Беглова

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров призвал коллег по депутатскому корпусу оказывать всякое содействие врио губернатора Александру Беглову. С таким обращением он выступил в ходе брифинга в Мариинском дворце 16 января.

«Беглов ощущает чувство колоссальной ответственности. Мы понимаем, что это человек не новый для города и свой. У него есть стратегия, а значит будет результат. У него есть советники и помощники. Перед ним стоит задача сделать инвестиционное окно в Европу. И он уже наладил контакты с крупными компаниями», – подчеркнул главный петербургский единоросс.

«Никакого сбоя в управлении городом не произошло с 3 октября», – добавил Макаров. По его словам, депутаты должны помогать врио губернатора, ведь на него груз ответственности возложил президент.

По словам Макарова, на данный момент идёт работа над новым кадровым составом Смольного, однако конкретные сроки он не назвал.

Накануне Смольный провел серию правительственных назначений, и все они касаются женщин.