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Происшествия
16.01.2019 13:26
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СК РФ возбудил дела о нападениях на сотрудников российских загранучреждений в Киеве

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после нападения в Киеве в 2018 году неизвестных лиц на сотрудников российских загранучреждений на Украине, сообщила 16 января официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР возбуждены два уголовных дела по фактам нападений в Киеве в 2018 году, в результате которых пострадало имущество посольства РФ, а также причинен вред дипломатическому работнику", – сказала она.

Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени "связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений".

По данным СКР, 26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства РФ на Украине – автомобиль был облит легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен. "В результате противоправных действий посольству причинен материальный ущерб. Очевидно, что нападавшие были осведомлены о принадлежности подожженного ими автомобиля к российскому загранучреждению, которое эксплуатируется лицом, пользующимся международной защитой и иммунитетами", – сказала Петренко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нападении на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой (ч. 1 ст. 360 УК РФ).

"Также главным следственным управлением дана правовая оценка другому факту, имевшему место в мае 2018 года в городе Киеве на улице Братской. Группа людей совершила нападение на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником посольства России на Украине, – сказала Петренко и продолжила: – В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины. Мотивом этого преступления, по данным следствия, было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и Российской Федерацией. Эти действия квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений)".

Она добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных.

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