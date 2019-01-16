Лавров удивлен шумихе вокруг проекта союзного государства с Белоруссией

Глава российского МИД заявил, что на данном этапе речи о едином государстве между РФ и Белоруссией не идет из-за отсутствия возможности создать общие конституцию, суд и парламент.

«Вы знаете, я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута», – отметил 16 января Сергей Лавров во время своей пресс-конференции.

Министр призвал всех ознакомиться с договором о создании Союзного государства от 1997 года, который Россия просит выполнять белорусскую сторону. «Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства и вовне Союзного государства», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что «с течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным». Лавров заверил, что Россия настаивать на этом не будет.