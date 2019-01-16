Подозреваемый в подготовке покушения на Путина в Сербии мог пройти подготовку в рядах боевиков

Подозреваемый в подготовке теракта во время визита Владимира Путина в Белград 21-летний Армин Алибашич был членом регионального ваххабитского движения и специализировался на взрывчатых веществах.

Об этом 16 января сообщает издание Kurir.

Молодой человек мог пройти тактическую военную подготовку в лагерях исламистов. Кроме того, он проявлял интерес к взрывчатым веществам, создав на чердаке семейного дома в Нови-Пазар химическую лабораторию, которую нашли в ходе обысков. Служба безопасности Сербии рассказала, что у него изъяли нашли химикаты для изготовления бомб, часы для дистанционной активации, провода и специальные устройства. Алибашич несколько раз испробовал свои самодельные бомбы на рыбалке.

Фото лаборатории опубликовало издание Informer.

О связях молодого человека с исламистами свидетельствуют найденные у него дома агитационные материалы, а также флаг запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Кроме того, лидер региональной ваххабитской организации уже прокомментировал задержание подельника, отметив, что обеспокоен сорвавшимся планом.

Родственники Алибашича, с которым удалось поговорить журналистам, заявили, что за несколько дней до предполагаемого теракта молодой человек перестал отвечать на телефонные звонки.

Также стали известны подробности задержания 21-летнего предполагаемого террориста. Его остановил полицейский патруль 13 января в городе Нови-Пазар из-за «подозрительного рюкзака», в котором обнаружили винтовку, нож и USB-накопители. После этого служба безопасности республики провела обыски в его доме.