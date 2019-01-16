Ford и Volkswagen объединяются, но не сливаются. Детищами станут микроавтобус, фургон и пикап

В рамках проходящего в эти дни в Детройте Северо-Американского автошоу (NAIAS) Volkswagen AG и Ford Motor Company объявили о подписании первых официальных соглашений по созданию широкого альянса между двумя компаниями.

Как сообщает «Форд», альянс позволит объединить сильные стороны обоих автопроизводителей, использовать производственные мощности по обе стороны океана, быстрее внедрять инновации.

При этом пока ни о каком слиянии или даже взаимном обмене акциями речи не идет, на данный момент договоренности касаются лишь совместного выпуска некоторых моделей. Конкретно на первом этапе сотрудничества Ford берется спроектировать для альянса среднеразмерный пикап и коммерческий фургон, а Volkswagen — микроавтобус. В производство их планируется запустить в 2022 году.

Кроме того, Volkswagen и Ford подписали меморандум о взаимопонимании в области исследований технологий автономных транспортных средств, мобильной связи и электромобилей. Обе компании также заявили о готовности сотрудничать не только в указанных областях, но и открыты для рассмотрения дополнительных программ, касающихся транспортных средств в будущего. Детали такого сотрудничества предполагается обнародовать в ближайшие месяцы.

Поскольку объявленный альянс Ford и Volkswagen не предполагает слияния или обмена долями, формально обе компании остаются под самостоятельным управлением. Однако для координации действий в рамках альянса будет создан специальный объединенный комитет. Его возглавят генеральные директора обеих компаний Джим Хакетт и Херберт Дисс, а в состав будут входить старшие менеджеры компаний на паритетной основе.