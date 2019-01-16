Вратарь Рыжиков: Над Кокориным и Мамаевым издеваются

Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Рыжиков резко высказался по поводу продолжающегося ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина. Как передают 16 января «Известия», голкипер считает чрезмерной меру пресечения.

«История с Кокориным и Мамаевым? Не знаю, как это назвать, но над ними просто издеваются. Ребята набедокурили, плохо поступили, но они не заслужили такого наказания», — заявил Рыжиков.

По словам вратаря, в России полно людей, которые за более серьезные нарушения закона получали менее строгие наказания.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.

Ранее арестованных поддержали многие другие футболисты, включая игроков «Зенита» и главного тренера Сергея Семака.