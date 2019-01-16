В Приамурье в приюте для животных нашли 47 мертвых собак. Живых было вдвое меньше

Трупы почти 50 собак нашли на территории приюта в Амурской области. Живых, но предельно истощенных псов было более чем в два раза меньше. Прокуратура приехала на территорию 16 января – после шума, поднятого зоозащитниками.

Скандал разгорелся в селе Чигири на окраине Благовещенска. Там есть приют «Дружок», куда до 20 декабря 2018 года в рамках контракта с администрацией города привозили выловленных на улицах бродячих животных. После того, как срок действия договора истек, собаки стали собственностью владельца приюта — частного лица. Он, по утверждению зоозащитников, особо уходом за четвероногими себя не утруждал.

16 января в приют приехали чиновники и прокуратура. По информации Амурской областной администрации, на территории нашли 21 живую собаку и 47 трупов. Последние отправлены на вскрытие, чтобы определить причину смерти.

«Это вопиющий факт, и уголовное законодательство очень жестко регламентирует эти вещи. Поэтому, в соответствии с законом, виновные люди понесут соответствующее наказание», – заверил губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщает местное издание amur.info, за начало января, до визита надзорных органов, волонтеры и просто неравнодушные люди забрали из приюта больше 30 живых собак — животные находились в состоянии сильного истощения.

Село Чигири за январь уже во второй раз попадает в федеральные ленты новостей. Ранее сообщалось, что там из-за неочищенных стоков на улице появилась ледяная гора из фекалий.