Водитель на Суздальском умер своей смертью. Машина при этом горела

Трагический случай на севере Петербурга, но не ДТП. Водитель умер своей смертью. По словам очевидцев, именно смерть привела к пожару.

Тело мужчины «спортивного телосложения, хорошо одетого», лежало на проезжей части на Суздальском проспекте накануне вечером, до глубокой ночи. «Актуально было ещё в 18:00... Машина после пожара в подкапотном, без признаков ДТП. Около десятка огнетушителей вокруг. Не понятно, что и как», – рассказывали очевидцы уже 16 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району Петербурга проясняет обстоятельства. Действительно, автомобиль загорелся. У водителя, по предварительным данным, случился сердечный приступ, который и привёл к летальному исходу.

«Машина горела, водитель был в машине... Что с водителем произошло, не понятно. Люди пытались потушить машину и вытащить водителя. Водителя вытащили, но спасти не удалось. Возможно, сердечный приступ, ну и угарный газ. Служба «112» приехала, когда люди всё потушили при помощи снега и множества баллонов. Многие водители проезжали мимо», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Раиса.

Максим был среди тех, кто вытаскивал водителя из салона: «Двигался в сторону Художников по Суздальскому в 17:15, отстояв перед Энгельса, выбрались на простор, а тут на тебе, снова затык, и сразу два ряда, левый и правый, едет только середина. В левом машина стоит, а по правому GLE пятится. Дошла очередь до меня, протискиваюсь, парни в «Мерсе» смотрят налево, во вторую машину, и я туда, а там человек уже на ремне повис, обмяк. Я чуть проехал, обратно пешком, парни из «Мерса» уже долбятся к нему, он не реагирует, а нога у него всё это время на педали газа была, и мотор рванул, отсюда пожар. Стекло разбили, дверь открыли, он пристегнут, втроём еле вытащили, едкий дым, ноги в педалях запутались, и ремень ещё этот. Когда вытаскивали, он уже был лилово-синего цвета. Погибший стоял в пробке, когда, судя по всему, у него остановилось сердце. Скорой не было до 17:45».