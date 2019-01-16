Происшествия
Гендиректор «Полипласт Северо-Запад»: Взрыв на заводе произошел из-за нарушения техники безопасности при ремонте оборудования
"ДТП и ЧП"/vk.com
Генеральный директор компании «Полипласт Северо-Запад» Алексей Емельянов прокомментировал «Фонтанке» взрыв на предприятии в Кингисеппе. Происшествие связано с ремонтом оборудования.
Как уточнил Емельянов, утром 16 января во второстепенном здании завода производился ремонт оборудования для сухого смешивания материалов.
«Ремонтировали шнек – стержень с винтовой поверхностью, как в мясорубке, – добавил гендиректор. – Нарушили технику безопасности. Пострадавших от прямого хлопка нет. У четверых рабочих – резаные раны от разлетевшихся осколков стекол. Травмы легкие».
По словам Емельянова, разрушено второстепенное здание. От двух производственных цехов оно находилось в пятидесяти и ста метрах.
«Горючих и взрывоопасных материалов на заводе много. Каким образом они сдетонировали, сейчас сказать не могу. Во время происшествия находился в Петербурге, еду в Кингисепп».
По предварительным данным, при ремонте оборудования использовался электроинструмент, от искры сдетонировали мешки с селитрой. Алексей Емельянов эту информацию пока не подтвердил.
Проверку по факту взрыва на территории «Полипласт Северо-Запад» в промышленной зоне «Фосфорит» в Транспортном проезде, строение 1, проводит прокуратура Ленобласти. Роспотребнадзор берет пробы воздуха.
«Полипласт Северо-Запад» входу в группу компаний «Полипласт».
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Справка:
«Полипласт» - крупное предприятие, имеющее филиалы как в ряде российских регионов, так и в Казахстане. Занимается производством химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях строительства и нестроительной химии.