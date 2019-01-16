«Ни в какие ворота не лезет». Лавров рассказал о деле Скрипалей и задержании Уилана

Министр иностранных дел России посетовал на то, что западные страны нарушают Консульскую конвенцию и не дают доступа российским дипломатам к Юлии Скрипаль. При этом он отметил, что задержание в Москве предполагаемого американского шпиона с 4 паспортами не связано с желанием РФ обменять его на граждан РФ.

Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции заметил, что поведение Великобритании «ни в какие ворота не лезет», так как Россия до сих пор не может получить доступ к дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, о местоположении которой нет информации уже более чем полгода.

При этом иностранным дипломатам будет предоставлен доступ к Полу Уилану, которого незадолго до Нового года задержали в Москве по подозрению в шпионаже. На вопрос об обмене Уилана на кого-то из россиян Лавров ответил отрицательно. «Мы никогда такими вещами не занимаемся. Еще раз говорю, он был задержан с поличным», – подчеркнул глава МИД.