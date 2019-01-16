Оператор аэропорта Пулково оштрафован на 200 тысяч за запредельный сброс отходов в реку Новую

Дзержинский суд Петербурга утвердил решение Росприроднадзора оштрафовать оператора аэропорта Пулково за загрязнение реки Новой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, без изменений оставлено постановление инспектора Росприроднадзора по Северо-Западу о привлечении компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" к административной ответственности по статье 8.2 КоАП, предусматривающей наказание за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

Как подтвердил суд, оператор аэропорта не разработал и не представил в департамент Росприроднадзора паспорт на отход противообледенительной жидкости и не вел учет отходов. Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Загрязнением реки Новой заинтересовались Следственный комитет и прокуратура, оператор может потерять возможность сброса отходов. В реке фиксировали превышение этанола в 5400 раз. В Смольном утверждают, что проблема загрязнения Новой остается актуальной.