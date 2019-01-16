Премьер-министр Финляндии: Голосование по Brexit вызывает сожаление
Премьер-министр Финляндии с грустью прокомментировал отказ британского парламента одобрить согласованное Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit. В своём аккаунте в Twitter он написал, что это было предсказуемо.
"Голосование британцев вызывает сожаление, но оно не удивительно. В ближайшие дни будут определены следующие шаги. ЕС-27 и Финляндия также продолжат готовиться к выходу Великобритании без соглашения", – заявил Сипиля.
Ранее своё сожаление высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что британцы отвергли одно из лучших предложений.
Справка:
Британские парламентарии 15 января отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Таким образом, Лондон допустил самый "жесткий" выход страны из ЕС без соглашения.
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