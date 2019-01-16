Премьер-министр Финляндии: Голосование по Brexit вызывает сожаление

Премьер-министр Финляндии с грустью прокомментировал отказ британского парламента одобрить согласованное Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit. В своём аккаунте в Twitter он написал, что это было предсказуемо.

"Голосование британцев вызывает сожаление, но оно не удивительно. В ближайшие дни будут определены следующие шаги. ЕС-27 и Финляндия также продолжат готовиться к выходу Великобритании без соглашения", – заявил Сипиля.

Ранее своё сожаление высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что британцы отвергли одно из лучших предложений.