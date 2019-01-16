Происшествия
После взрыва на заводе в Кингисеппе пострадали двое
Два человека госпитализированы с территории промзоны в Кингисеппе после взрыва на предприятии «Полипласт». Очевидцы рассказывают о трясущихся домах в 50 километрах от эпицентра.
Фото с места происшествия в соцсетях выложили очевидцы 16 января. Взрыв на территории промзоны прогремел около половины двенадцатого утра. По предварительной информации, сообщает 47News, рвануло на территории предприятия «Полипласт», в районной администрации подтвердили факт взрыва, руководство выехало на место. Сообщается о двух пострадавших.
По словам очевидцев, после взрыва в округе затряслись дома, окна дрожали и в пятидесяти километрах от предприятия.
Справка:
«Полипласт» - крупное предприятие, имеющее филиалы как в ряде российских регионов, так и в Казахстане. Занимается производством химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях строительства и нестроительной химии.