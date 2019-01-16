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Бизнес
16.01.2019 12:12
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ОСК задержится в Финляндии: госкорпорация осталась с верфью в Хельсинки, но без «Невского CCЗ»

Сделка по продаже госкорпорацией ОСК финской верфи Arctech Helsinki сорвалась, сообщил «Фонтанке» высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.

ОСК задержится в Финляндии: госкорпорация осталась с верфью в Хельсинки, но без «Невского CCЗ»

arctech.fi

«Сделка сорвалась на самом последнем этапе, так как 29 декабря не было получено окончательное одобрение на самом высшем уровне. Финская верфь все-таки остается в периметре ОСК», – рассказал собеседник «Фонтанки». В госкорпорации нашему изданию официально заявили, что не будут комментировать эту тему. 

В декабре 2018 года президент ОСК Алексей Рахманов сообщал, что сделка по продаже верфи должна завершиться не позднее февраля 2019 года. При этом он отмечал, что все договоренности об условиях продажи уже достигнуты, однако «юридически значимого документа» на то время еще не было. По данным российских СМИ, покупателями выступали владельцы ООО «Невский Судостроительно-судоремонтный завод» Ришат Багаутдинов, Владимир Касьяненко и их партнеры.

Ранее СМИ писали, что одним из бенефициаров «Невского CCЗ», а значит и будущим владельцем Arctech, может быть экс-глава Росморречфлота Виктор Олерский. Однако он сам неоднократно опровергал эти слухи, объясняя, что передал своим партнерам все бизнес-активы, перейдя на госслужбу. 

Помимо денежной составляющей сделки (все до единого СМИ затруднились даже примерно ее оценить), ОСК должна была получить в обмен на Arctech и «Невский ССЗ». Это одна из немногих все еще частных верфей на территории Северо-Запада, причем загруженная заказами. Ее финансовые показатели не публикуются. Генеральный директор завода Евгений Кузнецов был недоступен для комментариев на протяжении всего рабочего дня. 

Примечательно, что в системе СПАРК до 2018 года не отображается информация о получении верфью заметных госконтрактов. А в 2018 году, на фоне разговоров о возможном скором переходе под контроль ОСК, «Невский CCЗ» получил сразу два контракта, каждый –  на 5 млрд рублей. Последний, на строительство железнодорожного парома Усть-Луга – Балтийск, завод получил в качестве единственного поставщика 26 декабря 2018 года, когда на рынке уже ходили слухи о том, что сделка по обмену верфями состоится со дня на день. 

Вместе с тем в последнее время на отраслевых форумах обсуждалось назначение заместителя гендиректора по производству АО «Балтийский завод» (актив ОСК) Александра Коновалова на должность генерального директора «Невского CCЗ». Он  принимал активное участие в переговорах по финской верфи. Это событие сигнализировало бы об окончательном завершении сделки и переходе шлиссельбургского завода под контроль ОСК. Однако два отраслевых источника «Фонтанки», в том числе и на Балтийском заводе, на этой неделе опровергли переход Александра Коновалова. 

Финская верфь Arctech Helsinki Shipyard – один из самых проблемных активов ОСК: предприятие уже несколько лет убыточно. В ближайшие месяцы завершит выполнение своего единственного заказа, строительство ледового танкера «Юрий Кучиев», после чего сотрудники Arctech фактически останутся без работы. Этот танкер в новогодние праздники уже был спущен на воду. При этом перспектив получить новые контракты у верфи в Хельсинки нет – из-за санкций иностранные банки прекратили финансировать предприятие, а подрядчики отказались от сотрудничества. 

Обмен на «Невский ССЗ» — уже не первая попытка ОСК избавиться от своего проблемного актива. В 2018 также в последний момент сорвалась сделка по обмену 55% акций Arctech, принадлежащих ОСК, на акции производителя ферросплавов Afarak, при этом оставшиеся 45% госкорпорация планировала оставить себе. «Закрыть» эту сделку Алексей Рахманов рассчитывал до конца 2018 года, но, по данным СМИ, она не состоялась из-за «крайне неблагоприятного юридического фона», под которым, видимо, подразумевались санкции.

Татьяна Жданова, специально для «Фонтанки.ру»

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