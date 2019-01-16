Лавров: На переговорах в Женеве США предъявили РФ ультиматум об уничтожении ракеты 9М729

Позиция США на переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Женеве заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729, заявил 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера, к нашему огромному сожалению, конструктивные предложения российской стороны, которые позволяли США на экспертном уровне, воочию убедиться в том, что из себя представляет в самом деле ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных Договором, остались неуслышанными. США приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требованиях к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование", – заявил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2018 году, передает "Интерфакс".

"Остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Все это было отметено", – подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что логика американской стороны заключалась лишь в том, что Россия Договор нарушает, в отличие от США.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы сербских СМИ перед визитом в Сербию, заявил о намерении продолжать диалог с США по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако игнорировать развёртывание американских ракет страна не будет.

Стремление Вашингтона выйти из ДРСМД Путин расценивает как желание нарастить военный потенциал и демонтаж системы международных соглашений. Последствия такой политики он считает непредсказуемыми и "самыми негативными". Это, по его словам, вынудит Россию принимать эффективные меры. Тем не менее, возможность диалога не исключена.

"В декабре направили американцам ряд конкретных предложений на этот счёт. Готовы к серьёзному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами", – заявил Владимир Путин.

Выход США из договора о ракетах в конце октября прошлого года анонсировал Дональд Трамп. Он обвинил Россию в многолетнем нарушении условий и раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, заявив, что выходить из договора нужно было раньше. 18 декабря НАТО дал Москве последний шанс в течение 60 дней вернуться к исполнению договора. Россия считает это попыткой развязать новую гонку вооружений.