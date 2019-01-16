Ремейк «Рождения Венеры» Боттичелли в исполнении петербургской феминистки изучают в СК. Следователи выясняют, что видели дети

ГСУ Следственного комитета по Петербургу проводит доследственную проверку по жалобе на картину «Движение красоты» художницы-феминистки Милы Арбузовой. От Боттичелли автор оставила обнаженную женщину, от себя добавила одетого ребенка. Жалобщика смутило сотрудничество художницы в детском клубе «Нафаня».

Как рассказала «Фонтанке» директор клуба Ирина Середа, со следователями из Фрунзенского района она общалась накануне, 15 января, 3-го числа туда же на беседу звали одну из ее подчиненных. Как объяснили директору учреждения, под Новый год в столичное ГСУ поступила жалоба на деятельность, в том числе творческую, художницы Милы Арбузовой. Роптал автор заявления и на сам клуб, якобы девушка «развратные» картины демонстрировала детям в стенах учреждения. Однако ремейк Боттичелли в «Нафане» никогда не появлялся, да и сотрудничество с художницей было давним и кратковременным - в клубе она провела несколько мастер-классов для детей в мае 2017 года.

«Подчеркну, ни допроса, ни дела нет. Проводили разбирательство по жалобе на детский клуб о скринах и фото картины. Так как фото были сделаны не у нас, а на них другой интерьер, вопросы к моему клубу были сняты», – добавила Ирина Середа.

Сама же художница в посте на своей странице «ВКонтакте» объяснила, что на полотне изображена феминистка Саша Черноусова. Как и Венера у Боттичелли, она рыжеволоса, однако у петербургской активистки нет столь же длинной косы, поэтому фигура на полотне обнажена полностью. Рядом с девушкой Арбузова изобразила ребенка с включенным феном, который «изначально на картине запланирован не был, но прекрасно вписался, зарифмовавшись с присутствующими в работе Боттичелли божествами ветра».

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Арбузова рассказала, что информация о жалобе и вероятном уголовном деле до нее донеслась после того, как на своей странице в соцсети она повздорила с учеником из досугового центра для пенсионеров – поддерживающий действующую власть петербуржец не оценил борьбу за права женщин, которая прослеживается в творчестве художницы.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе Следственного комитета, вероятней всего, феминистке опасаться пока нечего – доследственная проверка еще не закончена, но предварительно предмет жалобы не подтверждается.